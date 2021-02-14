Умер посол Украины в Китае Камышев
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Скончался посол Украины в Китайской Народной Республике Сергей Камышев.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в твиттере сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
"Печальная новость... На 65 году жизни скончался посол Украины в КНР Сергей Алексеевич Камышев. Известный профессионал, за долгие годы дипломатической работы он сделал выдающийся вклад в развитие отношений Украины со странами Азии и Ближнего Востока. Светлая память и искренние соболезнования близким", - написал Кулеба.