"Последние полгода один п##арас терроризировал его увольнением", - Богдан о смерти посла в Китае Камышева

Экс-глава ОП Андрей Богдан прокомментировал смерть посла Украины в Китае, отметив, что его "терроризировал увольнением один п##арас".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Богдан отметил: "Умер мой хороший товарищ Сергей Камышев. Честный, профессиональный, искренний. Легенда дипломатии. Дважды посол Украины в Китае.

Последние полгода один п##арас терроризировал его увольнением, потому что "человек Богдана". Тупому уроду непонятно что такое профессионализм и непонятно что такое интересы государства.

Ты будешь сидеть ..."

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