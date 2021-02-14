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"Последние полгода один п##арас терроризировал его увольнением", - Богдан о смерти посла в Китае Камышева

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Экс-глава ОП Андрей Богдан прокомментировал смерть посла Украины в Китае, отметив, что его "терроризировал увольнением один п##арас".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Богдан отметил: "Умер мой хороший товарищ Сергей Камышев. Честный, профессиональный, искренний. Легенда дипломатии. Дважды посол Украины в Китае.

Последние полгода один п##арас терроризировал его увольнением, потому что "человек Богдана". Тупому уроду непонятно что такое профессионализм и непонятно что такое интересы государства.

Ты будешь сидеть ..."

Читайте на "Цензор.НЕТ": Умер посол Украины в Китае Камышев

Последние полгода один п##арас терроризировал его увольнением, - Богдан о смерти посла в Китае Камышева 01

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Топ комментарии

  • Привет
    А фамилия этого идараса не на букву З случайно начинается...или она на букву Е...??
  • Nataliia Radchenko
    Нарешті не витримав Богдан, розказав нам хто у ванні теплій з Вовкою в ОПУ кувиркається
  • Ned Stark
    Якось так?
    "Останні півроку один п##арас тероризував його звільненням", - Богдан про смерть посла в Китаї Камишева - Цензор.НЕТ 5208
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