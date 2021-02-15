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Памятник героям-добровольцам осквернили в Луганской области, подозреваемые задержаны, - Нацполиция

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Памятник героям-добровольцам осквернили в Луганской области, подозреваемые задержаны, - Нацполиция
На Луганщине молодые люди повредили памятник Героям добровольцам.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в полиции Луганской области.

В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий в рамках открытого уголовного производства по статье 297 УК Украины, правоохранители установили личности правонарушителей и их местонахождение.

Ими оказались 14-летний и 19-летний жители г. Лисичанск.

Сейчас следователи проводят неотложные следственные действия, устанавливают все обстоятельства произошедшего и мотив совершения преступления.

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Топ комментарии

  • Віктор Безнос
    Ось для чого треба терміново вводити статус "негромадянин України"!
  • Valera Petrov ae0ee0b4
    мовчкы и бэз пытань отправить к хьям в ордлу- хай нарадуюца...)))
  • Vika Lysenko
    Выродки рода человеческого ,шакалы купленные рашистами и педофилом шариковым , а не «молодые люди « !!!
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