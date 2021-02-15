В мире зафиксирован минимальный за четыре месяца суточный прирост инфицированных коронавирусом, – ВОЗ

14 февраля в мире зарегистрирован наименьший с октября 2020 года суточный прирост новых случаев коронавирусной инфекции.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).



За последние 24 часа на планете подтвердили 300 тыс. случаев COVID-19. Последний раз меньше было только 13 октября – 297 тыс.

Всего с начала пандемии ВОЗ подтвердила более 108 млн случаев COVID-19 и более 2,38 млн смертей среди инфицированных (14 февраля 2021 года – 7776).



Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

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