Новости • Агрессия России против Украины

На каждый выстрел должен быть ответ, - Кравчук о ситуации на Донбассе

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На каждый выстрел должен быть ответ, - Кравчук о ситуации на Донбассе
Глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук считает, что на каждый выстрел боевиков на Донбассе должен быть ответ с украинской стороны. По его словам, Украина не может притворяться, что режим тишины соблюдается.

Как передает Цензор.НЕТ,  об этом он сказал он в эфире одного из украинских телеканалов, передает ЛБ

"Мы не можем делать вид, и сказать, что мы соблюдаем режим тишины, а они стреляют, а мы вот такие хорошие, что мы придерживаемся тишины. На каждый выстрел должен быть ответ", - убежден он.

Кроме того, Кравчук добавил, что "наши недруги в Украине, которые едут в Кремль для того, чтобы договариваться с Путиным как мешать Украине строить независимое государство, должны отвечать перед украинским народом и законом".

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Топ комментарии

  • Гундяй Крестовоздвиженский
    це ж скільки треба було просрати життів та теріторій, щоб ти до цього допетрав, ушлепок?
  • Борис Иванченко 6b5a38ee
    На каждый выстрел дожен быть такой ответ, чтобы отпадало желание стрелять
  • Алексей Достоевский
    Интересно, как єто существо стало сосателем?
    Оно голодало?
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