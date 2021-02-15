Байден призвал Конгресс США усилить законодательство, регулирующее ношение и использование оружия

Президент США Джо Байден призвал Конгресс усилить законодательство, регулирующее ношение и использование оружия. В частности он призвал полностью запретить штурмовое оружие.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Факты", об этом говорится в сообщении Белого дома.

Отмечается, что это просьбу он приурочил к третьей годовщине массовой стрельбы в школе в городе Паркленд, где погибли 17 человек.

"Сегодня я обращаюсь к Конгрессу с призывом провести реформу законов об оружии, содержащие требование проверки личности при продаже оружия, запрет на штурмовое оружие и магазины большой емкости, а также исключение возможности избегать ответственности для производителей оружия, которые сознательно распространяют его на улицах", — отметил Байден.

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Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что вынесет на повторное рассмотрение законопроект об усилении проверок владельцев оружия, который при администрации Дональда Трампа так и не приняли.

В США регулярно происходят массовые расстрелы, нередко с десятками жертв. В 2018 году самый кровавый инцидент такого рода произошел в феврале, когда 19-летний Николас Круз открыл стрельбу в своей бывшей школе в Паркленде (штат Флорида). В результате погибли 17 человек, 17 получили ранения. В 2019 году 21-летний стрелок убил 23 посетителя торгового центра в городе Эль-Пасо (Техас), еще 23 человека получили ранения.