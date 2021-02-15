Трое украинских воинов погибли в результате подрыва на неизвестном устройстве. За сутки враг трижды нарушил режим "тишины", - штаб ОС

За прошедшие сутки, 14 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано три нарушения режима прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об том сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", вблизи населенного пункта Водяное, что на Приазовье, российско-оккупационные войска вели огонь по позициям ВСУ из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", возле Новоалександровки, вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

"О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ. На обстрелы со стороны противника наши воины давали адекватный ответ", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что недалеко от населенного пункта Новолуганское, при перемещении на позиции, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве погибли трое военнослужащих из состава Объединенных сил. На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка. Обстоятельства выясняются.

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"Командование операции Объединенных сил выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших воинов ...", - говорится в сообщении ведомства.

С начала текущих суток, 15 февраля, обстановка в районе проведения операции Объединенных сил контролируемая украинским воинам, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.



