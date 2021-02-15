Саммит G7: Байден сосредоточится на пандемии COVID-19 и восстановлении мировой экономики

Президент США Джо Байден присоединится к лидерам стран G7 в эту пятницу на виртуальном саммите, посвященном глобальным ответным мерам на COVID-19 и усилиям по восстановлению мировой экономики.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом говорится в заявлении Белого дома.

"Президент Байден сосредоточится на глобальном реагировании на пандемию COVID-19, включая координацию по производству, распространению и поставкам вакцины", - говорится в сообщении Белого дома.

Другие дискуссии с лидерами на саммите будут сосредоточены на восстановлении экономики после пандемии.

"Президент Байден также обсудит необходимость инвестиций для укрепления коллективной конкурентоспособности и важность обновления глобальных правил для решения экономических проблем, таких как те, которые представляет Китай", - говорится в сообщении.

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Пятничная встреча станет первой встречей G7 в период президентства Байдена и первой встречей группы союзников с апреля прошлого года.