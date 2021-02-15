Саммит G7: Байден сосредоточится на пандемии COVID-19 и восстановлении мировой экономики
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом говорится в заявлении Белого дома.
"Президент Байден сосредоточится на глобальном реагировании на пандемию COVID-19, включая координацию по производству, распространению и поставкам вакцины", - говорится в сообщении Белого дома.
Другие дискуссии с лидерами на саммите будут сосредоточены на восстановлении экономики после пандемии.
"Президент Байден также обсудит необходимость инвестиций для укрепления коллективной конкурентоспособности и важность обновления глобальных правил для решения экономических проблем, таких как те, которые представляет Китай", - говорится в сообщении.
Пятничная встреча станет первой встречей G7 в период президентства Байдена и первой встречей группы союзников с апреля прошлого года.