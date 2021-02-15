В Украине за сутки от COVID-19 умерли 62 человека, зафиксированы 2 332 новых случая заражения, выздоровели 2 478 человек
Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
"2 332 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 15 февраля 2021 года. В частности, заболели 160 детей и 47 медработников.
Также за минувшие сутки
госпитализированы - 1 145 человек;
летальных случаев - 62;
выздоровели - 2 478 человек;
осуществлено тестирований за сутки - 13 740 (в том числе методом ПЦР - 11 073, методом ИФА - 2 667).
За все время пандемии в Украине
заболели - 1 273 475 человек;
выздоровели - 1 116 779 человек;
летальных случаев - 24 392;
проведено ПЦР-тестов - 6 551 858.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (457), Черновицкой (225) областях, г. Киев (211), Киевской (171) и Житомирской (150) областях", - рассказал Степанов.