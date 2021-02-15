"Первый день в ОАЭ был успешным", - Зеленский сообщил о подписании меморандумов и контрактов на $3 млрд (обновлено)

Украина и ОАЭ подписали контракты и меморандумы на 3 млрд. долларов.

Об этом президент Владимир Зеленский сообщил на своей странице в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Меморандумы и контракты на $3 млрд. Первый день в ОАЭ был успешным! Продолжаем!", – написал Зеленский по итогам первого дня рабочего визита в ОАЭ.

Как сообщается на сайте ОП, были подписаны меморандумы о взаимопонимании между Фондом государственного имущества Украины и инвестиционным фондом Mubadala. Они направлены на углубление сотрудничества в рамках разработки перспективных инвестиционных проектов и участия эмиратской стороны в программе приватизации государственной собственности в Украине.

"На всех международных встречах я призываю инвестировать в Украину. Наше государство имеет огромный потенциал: геополитическое положение, природные ресурсы, образованные люди. Именно сейчас время реализовывать этот потенциал и создавать сильную экономику", – цитирует Зеленского его пресс-служба.

Президент отметил: привлечение инвестиций – это ключ к экономическому росту Украины. Поэтому подписание меморандума с государственным инвестиционным фондом Mubadala правительства Абу-Даби о намерениях инвестировать в Украину – очень важный шаг в открытии пути для масштабных инвестиций в Украину из Западной Азии.

Министерство цифровой трансформации Украины подписало меморандум с компанией INTELMAX Management Consulting, который предусматривает сотрудничество по созданию платформы для обмена интеллектуальной собственностью на основе блокчейна Fantom, который обеспечит повышенную безопасность и прозрачность. Планируется также внедрение блокчейн-технологий в государственные процессы и услуги.

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Также были подписаны документы в области обороны, в рамках которых, в частности, обсуждалась возможность построения совместных заводов за пределами Украины.

Кроме того, подписан меморандум в аграрной сфере, предусматривающий создание агрохаба и трейдинговой компании с целью обеспечения продовольственной безопасности.

Рассматривается также возможность открытия украинского суверенного фонда для совместных инвестиций.

Наряду с этим 18 украинских частных компаний, среди которых "Интерпайп", Dragon Capital, ДТЭК, Unit City, EastOne, UMG, Ufuture, Fortior, подписали меморандумы с государственным инвестфондом Mubadala.

Напомним, Зеленский с супругой Еленой прибыли в ОАЭ 13 февраля.

14 февраля украинская делегация в ОАЭ подписала ряд двусторонних документов.

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