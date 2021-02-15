ОАЭ увеличат в 10 раз инвестиции в агропромышленный комплекс Украины, - Милованов

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) намерены увеличить инвестирование в агропромышленный комплекс (АПК) Украины в 10 раз и довести этот показатель до $2 млрд в год.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил внештатный советник руководителя Офиса президента Украины (ОП) Тимофей Милованов.

"Сегодня (14 февраля. - Ред.) мне посчастливилось быть на встрече с наследственным принцем (который де-факто руководит) ОАЭ. Он поставил задачу перед своей командой увеличить товарооборот и инвестиции в агро с Украиной в 10 раз за несколько лет, то есть довести до $2 млрд в год", - заявил Милованов.

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