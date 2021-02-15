Новости

ОАЭ увеличат в 10 раз инвестиции в агропромышленный комплекс Украины, - Милованов

2 99550
ОАЭ увеличат в 10 раз инвестиции в агропромышленный комплекс Украины, - Милованов
Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) намерены увеличить инвестирование в агропромышленный комплекс (АПК) Украины в 10 раз и довести этот показатель до $2 млрд в год.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил внештатный советник руководителя Офиса президента Украины (ОП) Тимофей Милованов.

"Сегодня (14 февраля. - Ред.) мне посчастливилось быть на встрече с наследственным принцем (который де-факто руководит) ОАЭ. Он поставил задачу перед своей командой увеличить товарооборот и инвестиции в агро с Украиной в 10 раз за несколько лет, то есть довести до $2 млрд в год", - заявил Милованов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "МВФ обкакался", - советник Ермака Милованов подвёл итоги визита миссии в Украину

ОАЭ увеличат в 10 раз инвестиции в агропромышленный комплекс Украины, - Милованов 01

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Паравоз
    Отдадим наше сельское хозяйство арабам? ОАЭ увеличат в 10 раз инвестиции в агропромышленный комплекс Украины, - Милованов - Цензор.НЕТ 6168
  • Vladimir Soukhov
    Милованова слушать -себя не уважать У него и не Зеля со Шмыгалем, а МВФ обкакался.
  • Vladimir Soukhov
    Ну не всё, а то што после евреев останется, наших евреев...
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости