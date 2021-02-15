Из-за непогоды ограничено движение крупногабаритного транспорта в четырех областях, - ГСЧС

Сегодня, 15 февраля на отдельных участках дорог Волынской, Ивано-Франковской, Львовской и Ривненской областей продолжают действовать ограничения движения большегрузного и крупногабаритного автотранспорта для обеспечения эффективной работы дорожной снегоуборочной техники.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные ГСЧС.

"По информации Службы автомобильных дорог в целях обеспечения эффективной работы дорожной снегоуборочной техники продолжают действовать ограничения движения большегрузного и крупногабаритного автотранспорта на отдельных участках дорог Волынской, Ивано-Франковской, Львовской и Ривненской областей", - говорится в сообщении.

Для расчистки дорог от Службы автомобильных дорог привлечены свыше 1 тыс. 490 человек и 1 тыс. 153 единиц техники. На въездах в г. Киев продолжают функционировать 8 пунктов обогрева ГСЧС.

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