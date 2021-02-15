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Граждане Украины смогут записаться на бесплатную COVID-вакцинацию после 1 марта, - Ляшко

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Граждане Украины смогут записаться на бесплатную COVID-вакцинацию после 1 марта, - Ляшко
Украинцы после 1 марта смогут записаться на бесплатную вакцинацию от COVID-19, сообщил главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

"Мы хотим начать запись с 1 марта, потому, что с 1 марта мы будем точно знать объемы поставок вакцин в месяц", - сказал он журналистам, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По словам Ляшко, записаться на вакцинацию смогут граждане, которые не входят в приоритетные группы, подлежащие вакцинации. При записи граждане в возрасте 18-59 лет будут вноситься в лист ожидания, гражданам старше 60 лет будет назначаться время и место вакцинации.

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Ляшко сообщил, что записаться на вакцинацию можно будет тремя способами: через специальный сайт по вакцинации, который откроется в ближайшее время, через электронные очереди у семейных врачей, а также по телефону контакт-центра.

В настоящее время изучается возможность записи через приложение "Дия".

Топ комментарии

  • Підлога Маккартні
    1 квітня це професійне свято виборців зеленського Граждане Украины смогут записаться на бесплатную COVID-вакцинацию после 1 марта, - Ляшко - Цензор.НЕТ 5608
  • саша паламарчук
    Більше скажу, це у них як Новий рік!
  • Uhbif
    готов свою отдать ляшко...
    кто со мной?
    думаю, если хотя бы человек десять согласиться, то во власти станет на одного придурка меньше...
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