За неделю в Украине произошло более тысячи пожаров: 66 человек погибли, 45 удалось спасти, - ГСЧС
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В течение прошедшей недели (с 8.02 по 14.02) во время пожаров в Украине погибли 66 человек, на водных объектах - 10.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Так, с начала недели зарегистрировано 1 тыс. 990 чрезвычайных событий. В результате принятых сотрудниками ГСЧС мер спасены 88 человек.
Ликвидировано 1 тыс. 17 пожаров, спасены на пожарах 45 человек и не допущено уничтожение огнем 581 здания и 59 ед. техники. На пожарах погибли 66 человек, ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют 7 млн. 424 тыс. грн.
В течение недели пиротехническими подразделениями ГСЧС осуществлено 77 выездов, в ходе которых обнаружено, изъято и уничтожено 522 взрывоопасных предмета.
В течение недели на водных объектах погибли 10 человек.