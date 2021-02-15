Новости • Агрессия России против Украины, Оккупированные территории - Крым и Донбасс

Соратника террориста Безлера "комбата народной милиции" Дуремара подорвали в оккупированной Горловке, - СМИ. ФОТОрепортаж

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Утром 15 февраля во временно оккупированной российскими войсками Горловке Донецкой области подорвали местного "комбата народной милиции".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Лига со ссылкой на паблики сепаратистов в соцсетях.

По предварительным данным, неизвестные заложили в автомобиле боевика Сергея Попова с уголовными кличками Длинный и Дуремар фугас и привели его в действие, когда он вез дочь в школу. Оба живы, но с ранениями, и сейчас находятся в больнице.

Соратника террориста Безлера комбата народной милиции Дуремара подорвали в оккупированной Горловке, - СМИ 01

Как пишет издание ОстроВ, позднее появилась информация, что взрывное устройство заложили под сиденьем водителя, но "полученные им раны не являются серьезными".

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Восточная правозащитная группа пишет, что сейчас въезд и выезд из Горловки перекрыт: спецслужбы оккупантов и рядовые боевики проводят "отработку территории".

Соратника террориста Безлера комбата народной милиции Дуремара подорвали в оккупированной Горловке, - СМИ 02

По данным источника, уже кого-то захватили и "будут использовать для того, чтобы продемонстрировать "действия украинских спецслужб", которые якобы направлены на эскалацию конфликта и срыв перемирия".

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Соратника террориста Безлера комбата народной милиции Дуремара подорвали в оккупированной Горловке, - СМИ 03

Правозащитники пишут, что Попов был подручным одного из главарей террористической организации ДНР Игоря Беса Безлера и до войны на Донбассе помогал россиянам оккупировать Крым. Они также сообщили, что у Попова и главы оккупационной администрации РФ в Горловка Ивана Приходько "уже длительное время конфликт: не могут поделить вывоз металлолома из города".

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Соратника террориста Безлера комбата народной милиции Дуремара подорвали в оккупированной Горловке, - СМИ 04
Соратника террориста Безлера комбата народной милиции Дуремара подорвали в оккупированной Горловке, - СМИ 05
Фото: соцсети

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Топ комментарии

  • Підлога Маккартні
    Карабас Барабас ставит лайк 👍👍👍.
    Соратника террориста Безлера "комбата народной милиции" Дуремара подорвали в оккупированной Горловке,- СМИ - Цензор.НЕТ 1520
  • Підлога Маккартні
    Соратника террориста Безлера "комбата народной милиции" Дуремара подорвали в оккупированной Горловке,- СМИ - Цензор.НЕТ 2681
  • vitaliymkua
    Для цього фейсу байдуже, я гадаю. Соратника террориста Безлера "комбата народной милиции" Дуремара подорвали в оккупированной Горловке,- СМИ - Цензор.НЕТ 5662

    Соратника террориста Безлера "комбата народной милиции" Дуремара подорвали в оккупированной Горловке,- СМИ - Цензор.НЕТ 3650
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