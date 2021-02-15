Телеканалы Козака были "инструментом политических операций" в Украине, - Ткаченко

Министр культуры Александр Ткаченко считает, что заблокированные телеканалы народного депутата Тараса Козака были инструментом политических операций на территории Украины.

Об этом министр заявил в интервью "Левому берегу", передает Цензор.НЕТ.

Ткаченко отметил, что на основных каналах заполняемость рекламы составляет более 80%. Тогда как на телеканалах "112", "NewsOne" и "Zik" лишь 1,5%, что является самым низким показателем по стране.

"То есть речь шла вообще не про деньги и не про заработок. Если вы посмотрите на "24" канал, - там все в рекламе, прямой и непрямой, а это ("112", "NewsOne" и "Zik", - ред.) - конкретный инструмент политических операций на территории Украины", - заявил Ткаченко.

При этом он отметил, что к механизму санкций против каналов необходимо относиться с осторожностью.

"В крайних случаях, как, безусловно, с медведчуковским каналами, это оправдано, насколько я понимаю, и юридически, и с точки зрения защиты национальных интересов, и политически. Но в дальнейшем этот механизм должен применяться точечно, при наличии доказательств такого рода деятельности, на которые ссылаются правоохранительные органы", - добавил Ткаченко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия опосредованно финансировала каналы Козака, - Ткаченко

Напомним, 2 февраля вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".

Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.

Телеканалы медиахолдинга нардепа Козака, попавшие под санкции СНБО, заявили о политической расправе со стороны президента Зеленского и намерении бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".

Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" на съезде приняла решение начать процедуру импичмента президента Зеленского.

Согласно опросу, 50% жителей Украины поддерживают решение Зеленского о закрытии телеканалов "112", NewsOne и ZIK.

Хотя основанием для санкций стала связанность структур парламентария с финансированием терроризма и поставками угля с оккупированных территорий ОРДЛО, сами телеканалы "112 Украина", NewsOne и ZIK распространяли российские фейки о коронавирусе, - замглавы МКИП Шевченко