Со штрафами за неиспользование украинского языка нужно бы повременить, - Ткаченко
Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в интервью "LB.ua".
По словам Ткаченко, он бы повременил со штрафами за не использование украинского языка.
"Нужно вначале провести двух-трехлетнюю программу реальной промоции украинского языка, чтобы была возможность для тех, кто его не знает - изучить, понять и, возможно, полюбить. Также чтобы была возможность его изучения у разных возрастных групп. А не ставить телегу впереди лошади", - подчеркнул глава Минкультуры.
"Мы сейчас подаем программу по поддержке и промоции украинского языка, которая рассчитана до 27 года, в рамках которой есть и бесплатные курсы украинского языка. В этом году мы запустили платформу по изучению украинского языка онлайн. В этой программе предусмотрено, в том числе, издание книг и словарей", - добавил министр.