Со штрафами за неиспользование украинского языка нужно бы повременить, - Ткаченко

Для тех, кто не знает украинский язык нужно провести 2-3 летнюю программу промоции.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в интервью "LB.ua".

По словам Ткаченко, он бы повременил со штрафами за не использование украинского языка.

"Нужно вначале провести двух-трехлетнюю программу реальной промоции украинского языка, чтобы была возможность для тех, кто его не знает - изучить, понять и, возможно, полюбить. Также чтобы была возможность его изучения у разных возрастных групп. А не ставить телегу впереди лошади", - подчеркнул глава Минкультуры.

"Мы сейчас подаем программу по поддержке и промоции украинского языка, которая рассчитана до 27 года, в рамках которой есть и бесплатные курсы украинского языка. В этом году мы запустили платформу по изучению украинского языка онлайн. В этой программе предусмотрено, в том числе, издание книг и словарей", - добавил министр.

Также читайте: Телеканалы Козака были "инструментом политических операций" в Украине, - Ткаченко