Президентский рейтинг: 22,7% - за Зеленского, 18,3% - за Порошенко, 14,5% - за Тимошенко и 11,4% - за Бойко, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Если бы президентские выборы состоялись в начале февраля 2021 года, больше всего голосов получил бы Владимир Зеленский. За действующего президента проголосовали бы 16,2% среди всех респондентов и 22,7% среди тех, кто определился с выбором.

Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС, передает Цензор.НЕТ.

"Больше всего голосов получил бы В. Зеленский, за которого проголосовали бы 16,2% среди всех респондентов и 22,7% среди тех, кто определился с выбором . На втором месте оказался бы П. Порошенко - 13,1% всех респондентов и 18,3% среди тех, кто определился. На третьем месте - Ю. Тимошенко, с показателями, соответственно, 10,3% и 14,5%. Далее следуют Ю. Бойко (соответственно, 8,1% и 11,4%), И. Смешко (5,9% и 8,2%), В. Медведчук (3,7% и 5,1%), В. Гройсман (3,2% и 4,5%), А. Гриценко (2,9% и 4,1%)", - говорится в сообщении.

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В течение 5-7 февраля 2021 г. Киевский международный институт социологии (КМИС) провел собственный регулярный всеукраинский опрос общественного мнения "Омнибус". Методом телефонных интервью с использованием компьютера ( computer-assisted telephone interviews , CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров опрошены 2005 респондентов, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым). Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,4% для показателей, близких к 50%, 2,1% для показателей, близких к 25%, 1,5% - для показателей, близких к 10%, 1,1% - для показателей, близких к 5%.