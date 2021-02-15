За сутки от COVID-19 в Киеве умерли 7 человек, выздоровели - 439, выявили 211 новых случаев, - Кличко

Количество выявленных случаев COVID-19 в Киеве превысило 132 тыс. человек.

Об этом в Telegram сообщил мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

Так, за минувшие сутки выявили 211 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом (всего 132 160).

Среди заболевших 124 женщины в возрасте от 19 до 90 лет, 76 мужчин в возрасте от 19 до 87 лет, 6 девочек в возрасте от 1 до 16 лет и 5 мальчиков от 15 до 17 лет.

Кроме того за сутки от коронавируса умерли 7 жителей столицы (с начала пандемии всего 2 521 летальный случай).

В больницы госпитализировали 32 пациента.

В то же время, 439 жителей Киева побороли коронавирус (с начала пандемии выздоровели 87 439 человек).

Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах: Соломенском (52), Деснянском (45) и в Святошинском (44).

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