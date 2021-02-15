180 украинских туристов застряли на Занзибаре из-за поломки самолета, - спикер МИД Николенко

Из-за поломки самолета 180 туристов из Украины застряли на Занзибаре. МИД и посольство Украины в Кении работают над тем, чтобы как можно скорейее вернуть их в Украину.