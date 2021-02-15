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180 украинских туристов застряли на Занзибаре из-за поломки самолета, - спикер МИД Николенко

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180 украинских туристов застряли на Занзибаре из-за поломки самолета, - спикер МИД Николенко
Из-за поломки самолета 180 туристов из Украины застряли на Занзибаре. МИД и посольство Украины в Кении работают над тем, чтобы как можно скорейее вернуть их в Украину.

Об этом сообщил спикер МИДа Олег Николенко в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"Около 180 украинских туристов застряли на Занзибаре. Сломался самолет. МИД и посольство в Кении работают с туроператором, чтобы он обеспечил граждан надлежащими условиями пребывания на время задержки и как можно скорее решил вопрос их возвращения", - написал Николенко.

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Топ комментарии

  • Михаил Дужик
    Если бы у них была няшная собачка то Зеля отправил бы за ними самолет.
  • igor mandiur
    Нещасні! Як я їм співчуваю. На останні, поїхати в таку даль і попасти в таку халепу, може тільки пересічний українець!
  • Алекс S. Pоман
    "Мы живём на Занзибаре,
    В Калахари и Сахаре,
    На горе Фернандо-По,
    Где гуляет Гиппо-по
    По широкой Лимпопо" или я вас туда не посылал 180 украинских туристов застряли на Занзибаре из-за поломки самолета, - спикер МИД Николенко - Цензор.НЕТ 5548
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