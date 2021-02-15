В январе средний размер субсидии составил 2,2 тыс. грн, - Лазебная

Министр социальной политики Марина Лазебная сообщила, что в январе 2021 года средний размер субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг в Украине составил 2,2 тыс. грн, а получают ее треть домохозяйств.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом Лазебная заявила на форуме "Платежка. Справедливые тарифы и энергетическая независимость Украины".

"73% субсидиантов, а это 3 млн домохозяйств, не платят больше, чем 10% своих доходов. Таким образом, 10% они платят самостоятельно, а все другое покрывает государство", - сказала министр.

По словам Лазебной, треть домохозяйств в январе получило 2,2 тыс. грн субсидии на оплату ЖКХ.

"Если мы возьмем получателей льгот – 1,8 млн людей и субсидиантов – 3 млн людей, то мы видим, что это почти 5 млн людей. То есть треть домохозяйств Украины поддерживается государством в условиях роста тарифов", - добавила глава Минсоцполитики.

Также читайте: Рынок частных социальных услуг находится в тени, - Лазебная