Новости • Расследование преступлений на Майдане

В Раде хотят заслушать Генпрокурора Венедиктову по расследованию событий на Майдане

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В Раде хотят заслушать Генпрокурора Венедиктову по расследованию событий на Майдане
В Верховной Раде нардепы хотят заслушать Генерального прокурора Ирину Венедиктову по поводу расследования событий Революции Достоинства.

Об этом в ходе часа вопросов к правительству заявила вице-спикер парламента Елена Кондратюк, передает Цензор.НЕТ.

"Пользуясь случаем, я хочу внести предложение пригласить на этой неделе в Верховную Раду Генерального прокурора Украины Ирину Венедиктову. Она может отчитаться перед парламентом и обществом о ходе и текущих итогах расследования дел Майдана и дать целостную оценку этим событиям", - сказала Кондратюк.

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Топ комментарии

  • jklpqrs
    Чего там слушать... Министр МВД Захарченко уже выслушал их доклад в Минске, а затем в ОАЭ. А потому, нефиг вам, слуги урода, со своим свиным рылом соваться туда, где взрослые дяди решают вопросы. Какой Майдан? Вы его продали. За 30 зеленых сребреников.
  • Вла
    які розслідування?
    Скоро захарченко разом з інишим посіпаками януковоща повернеться до України. Незабаром Героїв Майдану оголосять заколотниками та вбивцями беззахисних "мальчиків" у трусіках, з шоломами, щитами та нашивками "Беркут"
  • Olexa Pluzh
    вндк - "твой дом тюрьма".
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