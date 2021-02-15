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Вакцина Pfizer немного задерживается, AstraZeneca должна поступить в Украину 17-18 февраля, - Степанов

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Вакцина Pfizer немного задерживается, AstraZeneca должна поступить в Украину 17-18 февраля, - Степанов
Вакцина от коронавируса скорее всего не поступит в Украину сегодня, 15 февраля, как это ожидалось ранее.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТСН", об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

По словам Степанова, закупленная вакцина англо-шведской компании AstraZeneca должна поступить в Украину 17 или 18 февраля.

"Источники поставки вакцин Pfizer COVAX немного задерживаются. Относительно вакцины компании AstraZeneca, согласно контракту, заключенному с индийским институтом Serum Institute, сейчас проходят технические моменты по логистике. То есть 17 или 18 февраля, я думаю, мы ожидаем вакцину уже в Украине. Мы выполнили абсолютно все формальности, заплатили деньги, у нас заключен контракт, и сейчас просто идет процесс отгрузки", - сказал он.

Читайте: Вакцину Pfizer будут развозить из Киева на региональные склады, - иммунолог Лапий

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Топ комментарии

  • Злая Одесситка
    Та, не может быть!
  • Small Jerboa
    НЕ-НЕ-НЕ!
    НЕ "ожидалось 15 февраля", а ты, урод, клятвенно ОБЕЩАЛ "15 февраля"!!!
    Вакцина Pfizer трохи затримується, AstraZeneca має надійти в Україну 17-18 лютого, - Степанов - Цензор.НЕТ 6809
  • wake up-UA
    Вакцина Pfizer трохи затримується, AstraZeneca має надійти в Україну 17-18 лютого, - Степанов - Цензор.НЕТ 7005
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