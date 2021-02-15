Житель Черниговщины соврал полицейским, что якобы убил отчима, чтобы те расчистили снег к его дому

Житель Черниговской области вызвал наряд полиции, солгав о том, что якобы убил своего отчима, чтобы правоохранители почистили дорогу от снега к его дому.

По данным правоохранителей, инцидент произошел 13 февраля в селе Грибовая Рудня,информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

"Заявитель сказал, что ударил отчима ножом в область грудной клетки и теперь последний не дышит. Больше информации о состоянии родственника мужчина не предоставил, однако просил отправить наряд полиции и специальную технику. Объяснил это тем, что к его дому на легковом транспорте не проехать", – отметила изданию пресс-секретарь Нацполиции Черниговской области Юлия Ковтун.

Мужчина признался, что не совершал никакого убийства, когда копы уже прибыли к нему домой. Он пояснил, что выдумал повод для вызова полиции, потому что ему не нравился нерасчищенный снег.

На заявителя составили административный протокол за заведомо ложный вызов специальных служб. Статья предусматривает штраф от 51 до 119 грн.

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