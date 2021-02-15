Группа граждан Грузии с ножами напала на граждан Украины в Польше, одного из пострадавших прооперировали
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Польское Радио.
Четверо взрослых иностранцев напали на группу трех других иностранцев с использованием острых предметов, вероятно, ножей. После драки они скрылись с места происшествия, оставив окровавленных раненых мужчин.
Сейчас однозначно неизвестно, что стало мотивом преступления. Однако все указывает на то, что это были счеты между мужчинами, вероятно, из-за национального происхождения. Известно, что один из раненых мужчин после инцидента прибежал в соседний магазин и попросил о помощи. Драку увидел один из жителей соседнего дома и он сообщил об инциденте в полицию и скорую помощь.
Потом оказалось, что избитые мужчины - это граждане Украины, а злоумышленники - граждане Грузии. Все они являются жителями Мендзиходского повета, работники местных фирм. Пострадавшим с многочисленными ножевыми ранением оказали медицинскую помощь, а полиция вскоре задержала четырех преступников.
Граждан Грузии арестовали и предъявили обвинение, за которые им грозит от шести месяцев до восьми лет лишения свободы.
Пострадавших украинцев госпитализировали, а одного из них - прооперировали.