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Группа граждан Грузии с ножами напала на граждан Украины в Польше, одного из пострадавших прооперировали

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Группа граждан Грузии с ножами напала на граждан Украины в Польше, одного из пострадавших прооперировали
Вечером, 11 февраля, в центре города Серакув в Великопольском воеводстве на западе Польши группа граждан Грузии напала с ножами на группу граждан Украины. По информации следователей, причиной драки стали счеты между мужчинами, возможно, по национальному признаку.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Польское Радио.

Четверо взрослых иностранцев напали на группу трех других иностранцев с использованием острых предметов, вероятно, ножей. После драки они скрылись с места происшествия, оставив окровавленных раненых мужчин.

Сейчас однозначно неизвестно, что стало мотивом преступления. Однако все указывает на то, что это были счеты между мужчинами, вероятно, из-за национального происхождения. Известно, что один из раненых мужчин после инцидента прибежал в соседний магазин и попросил о помощи. Драку увидел один из жителей соседнего дома и он сообщил об инциденте в полицию и скорую помощь.

Потом оказалось, что избитые мужчины - это граждане Украины, а злоумышленники - граждане Грузии. Все они являются жителями Мендзиходского повета, работники местных фирм. Пострадавшим с многочисленными ножевыми ранением оказали медицинскую помощь, а полиция вскоре задержала четырех преступников.

Граждан Грузии арестовали и предъявили обвинение, за которые им грозит от шести месяцев до восьми лет лишения свободы.

Пострадавших украинцев госпитализировали, а одного из них - прооперировали.

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Топ комментарии

  • Oleksandr Yakushev
    Чечены в Польше уже ничего не контролируют.Они все в Германии. А грузины такая же рабсила, как и украинцы.Обычная драка, а не попытка что то контролировать. В Польше контролируют всё сами поляки. Поэтому мы и отказываемся принимать всяких южных "беженцев" и прочий сброд.
  • borneo ff
    Писец, бегать по улице с ножом и подрезать оппонента - за єто только шесть месяцев в пансионате (польской тюрячке) ⁉️
  • Злий Грицько
    Група громадян Грузії з ножами напала на громадян України в Польщі, одного з постраждалих прооперували - Цензор.НЕТ 8257 Слухай, розсмішив ти мене... Ну який з грузина роботяга?... Група громадян Грузії з ножами напала на громадян України в Польщі, одного з постраждалих прооперували - Цензор.НЕТ 8257
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