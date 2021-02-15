МИД о заявлении Богдана об угрозах послу в Китае перед смертью: "Не было давления"

В Министерстве иностранных дел Украины опровергли заявление экс-главы Офиса Президента Андрея Богдана о том, что последние полгода послу в Китае Сергею Камышеву поступали угрозы.

Об этом сказал пресс-секретарь МИД Олег Николенко в комментарии Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.

"Не было давления. Смерть Сергея Камышева стала для нас большой потерей", - сказал Николенко.

По его словам, в дипведомстве были "шокированы" смертью посла. Он добавил, что Камышев самоотверженно служил Украине и многое сделал для развития отношений с регионами Азии и Ближнего Востока.

Напомним, 14 февраля скончался посол Украины в Китайской Народной Республике Сергей Камышев. Экс-глава ОП Андрей Богдан заявил, что последние полгода перед смертью посла, его "терроризировал увольнением один п##арас".

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