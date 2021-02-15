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"Слуга народа" еще не определилась с позицией по законопроекту о легализации оружия, - нардеп Корниенко

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"Слуга народа" еще не определилась с позицией по законопроекту о легализации оружия, - нардеп Корниенко
Первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что фракция еще не определилась с позицией по поводу законопроекта об обороте оружия. Речь идет о проекте №4335.

Об этом он рассказал в ходе заседания Согласительного совета парламента, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"По поводу законопроекта об обороте оружия нет еще такой четкой позиции (во фракции. - Ред.). Мы еще будем с ней определяться", - сказал парламентарий.

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Глава комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский заявил, что в случае принятия закона об обороте оружия украинцам не разрешат носить его с собой.

Нардеп объяснял, что этот проект позволяет приобрести оружие в собственность, но для хранения дома в специально оборудованном месте. Для начала нужно пройти соответствующее обучение.

Топ комментарии

  • Иван Петрович Сидоров
    легализации оружия, - нардеп Корниенко/ Накануне продажи земли ? И превращения Украины в страну латифундий с владельцами гражданами Израиля и РФ и батраками -украинцами? Да хрен вам, украинцам, моржовый. Легализация наркоты -пожалуйста. Легализация игрального бизнеса-пожалуйста. Легализация проституции-пожалуйста. А легализация оружия -низзя.
  • Игорь Монахов
    Та не тешьте себя иллюзией - не дадут они легализовать Нам стволы и придется их мочить не легализованными. "Слуга народа" еще не определилась с позицией по законопроекту о легализации оружия, - нардеп Корниенко - Цензор.НЕТ 2269
  • Focus
    Камасутра в допомогу з "позицією"...))
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