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12-летний мальчик во время прогулки с родителями провалился под лед в Скадовске, - ГСЧС. ФОТО

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Сотрудники ГСЧС спасли в Скадовске 12-летнего парня, который провалился под лед.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

14 февраля в 13:25 скадовские спасатели получили звонок от мужчины, который сообщил, что на центральном пляже города под лед провалилась ребенок.

На месте происшествия один из спасателей, добравшись подростка, обвязал его веревкой, а другие начали тянуть из ледяной воды. Дотянув парня до берега, его сразу же передали в карету скорой помощи. Во время выяснения обстоятельств стало известно, что ребенок и родители прогуливались по центральной набережной города. Мальчик забежал на 100 м от берега, где лед был слишком тонким, и провалился в ледяную воду.

12-летний мальчик во время прогулки с родителями провалился под лед в Скадовске, - ГСЧС 01
Фото: сайт ГСЧС

Сейчас парень находится в детском отделении Скадовской больницы в удовлетворительном состоянии.

"Спасатели постоянно предостерегают граждан от необдуманных поступков и советуют им не выходить на лед. Особенно это касается детей и подростков, населенные пункты которых расположены у прудов, рек и морей. Взрослым необходимо следить за собственными детьми и без присмотра не позволять им устраивать развлечения на водоемах с подтаявшим льдом", - сказано в сообщении.

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Топ комментарии

  • Скайхок Дуглас
    Бывает.
    Но за детьми нужно следить.
    Спасателям респект и уважение.
  • Скайхок Дуглас
    Нужно было не ждать, а идти домой.
    Без навыков и средств спасения могло бы быть больше пострадавших и работы для спасателей.
    Позвонили быстро, спасатели приехали быстро, быстро вытащили, быстро отвезли.
    Все сработали на отлично.
    С родителями нужно провести работу и расходы за их счёт.
  • Скайхок Дуглас
    "журналисты" не виноваты.
    Во всём виноват переводчик гугл.
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