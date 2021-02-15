Кабмин одобрил законопроект, увольняющий действующего директора НАБУ Сытника, - Шабунин
Об этом глава правления Центра противодействия коррупции (ЦПК) Виталий Шабунин сообщил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня КМУ проголосовал законопроект, которым увольняет действующего директора НАБУ.
Соответствующую правку (об увольнении Сытника) по устному предложению одного из министров добавили к законопроекту, который меняет процедуру избрания нового директора НАБУ.
Кстати, предложенная процедура гарантирует Зеленскому избрание подконтрольного ему Директора. Конкурсная комиссии: 3-х членов делегирует СНБО, 6 - КМУ (из них 3 международные эксперты).
По нашей информации, увольнение Сытника - личное решение Владимира Зеленского. Таким образом последний отреагировал на начало расследования по закупке вакцин от COVID-19.
Странная реакция гаранта Конституции на выполнение НАБУ прямой нормы УПК (ст.214), которая ОБЯЗЫВАЕТ НАБУ регистрировать производства после получения заявления о преступлении.
Заявление о преступлении для понимания, а не ГОшка какая послала, а ГП "Медзакупивли".
Я не очень понимаю, чем или кем управляется Зеленский. Хочет повесить на Сытника провал вакцинации? Правда верит, что это директора НАБУ ответственность?
Так это идиотизм, потому что производство зарегистрировали несколько дней назад и еще не успели провести ни одного следственного действия (обыска, выемки документов - ничего).
Люди, вложившие этот трэш президенту, развели его как ребенка. Правда это ни в коей мере не оправдывает Зеленского.
В конце концов, это решение президента слушать Ермака, Татарова, Степанова и Авакова, а не самому документы наконец-то читать.
Подытоживая, власть достигнет этой историей окончательной утраты доверия международных партнеров, в частности:
1) Денег МВФ не будет - потому что это нарушение Меморандума, который Зеленский собственноручно подписывал.
2) Отношений с США нормальных не будет (а значит и сближение с НАТО тоже не будет). Приоритетность антикоррупции администрация Байдена отметила в первой же официальной коммуникации с Украиной.
3) С евроинтеграцией тоже проблем станет значительно больше. О важности антикоррупции ЕС заявляли на всех возможных ступенях, последний раз Европарламент в своей резолюции.
А все потому, что президент Украины, вместо читать документы, слушает разного рода отбросов", - заявил
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