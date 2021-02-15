На Закарпатье 66 человек ищут туриста, потерявшегося в горах, - ГСЧС

В Закарпатской области 66 человек привлечены к поиску 40-летнего киевлянина, который уже две ночи провел в горах при морозе в - 20°. Туриста ищут горноспасатели из трех областей, лесники и добровольцы.

Об этом сообщила пресс-секретарь Управления ГСЧС в Закарпатской области Наталья Батыр, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Лыжник, которого уже вторые сутки ищут в Закарпатье - это киевлянин, 1980 года рождения. Он с товарищем потерялся еще в субботу в районе горы Жид Магура. Товарища нашли вчера в 11.25. Поиски второго мужчины продолжаются уже вторые сутки, он провел в горах без экипировки (у него только лыжный костюм) две ночи при температуре -20. Шансы у него небольшие, но мы надеемся на чудо и продолжаем поиски", - рассказала Батыр.

В воскресенье, 14 февраля, на поиски киевлянина поднимали два вертолета - один местный, а второй прилетел из Нежина Черниговской области.

"Сейчас на поисковой операции заняты 66 человек: горные спасатели из трех областей, лесники, группа добровольцев. Сегодня утром вертолетам не позволили подняться на поиски за сильного тумана, поэтому ищут потерявшегося лыжника только на земле, с воздуха это делать пока невозможно", - сообщила Батыр.

Пресс-секретарь ГСЧС уточнила, что по словам найденного лыжника, они с товарищем вместе сбились с дороги в районе горы Гимба.

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