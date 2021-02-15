Катастрофы без очередного транша МВФ в Украине не будет, - "слуга народа" Гетманцев

Председатель финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев заявил, что катастрофы без очередного транша Международного валютного фонда в Украине не будет.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛБ.ua, об этом он сказал на брифинге в понедельник, комментируя отсутствие договоренностей о выделении денег по итогам визита миссии МВФ.

"Относительно сотрудничества с Международным валютным фондом, оно продолжается. Мы убеждены в том, что нам пройти 21-й год без очередного транша МВФ будет намного труднее, но это ни в коем случае не будет катастрофой. У нас есть соответствующие ресурсы, у нас есть соответствующие возможности, чтобы это осуществить. Никакой катастрофы не будет. Будут выполнены бюджетные обязательства, будет в стране финансовая стабильность, будет валютная стабильность", - сказал Гетманцев.

При этом он признал, что никто не радуется провалу переговоров.

"Это отрицательный результат. С другой стороны мы должны понимать, что сотрудничество с любым международным партнером возможно тогда, когда это удовлетворяет интересы как международных партнеров, так и Украины. Мы должны в этих переговорах найти правильный баланс, чтобы не перейти красные линии ни нашего суверенитета, ни интересов украинцев. Учитывая указанное стороны признали, что потребуются дополнительные консультации", - сказал он.

Гетманцев отказался называть эти "красные линии", объяснив, что не уполномочен говорить о деталях переговоров.

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"Среди требований есть те, которые продолжают обсуждаться. Проводя переговоры с МВФ мы должны в первую очередь обеспечить интересы простых украинцев в части уровня доходов, тарифной политики", - сказал он.

Напомним, что миссия МВФ работала в Украине 21-23 декабря и 11 января - 12 февраля в виртуальном режиме. Ее следствием должен стать первый пересмотр кредитной программы и выделение второго транша в размере 700 млн долларов.

Визит закончился безрезультатно. 13 февраля постоянный представитель МВФ Йоста Люнгман сообщил, что "нужен больший прогресс в пользу завершения первого пересмотра программы".

Первый и пока единственный транш по действующей кредитной программе stand by в размере 2,1 млрд долларов Украина получила в июне 2020 года. Общая сумма 18-месячной программы - 5 млрд долларов.