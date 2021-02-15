"Слуга народа" обсудит на фракции законопроекты об оружии и растаможке евроблях

В понедельник фракция "Слуга народа" соберется на заседание. Народные депутаты планируют обсудить законопроекты об обороте оружия и растаможке автомобилей на еврономерах.

Об этом сообщает пресс-служба партии, передает Цензор.НЕТ.

"На заседании фракции политической партии "Слуга народа" в понедельник определят главные законопроекты недели. Среди приоритетов работы парламента на 16-19 февраля - растаможка автомобилей, урегулирование оборота оружия и кадровые вопросы", - говорится в сообщении.

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Парламентарии обсудят следующие проекты:

№4335 об обороте гражданской огнестрельного оружия;

№№4643-д и 4644-д об упрощении и удешевлении растаможка автомобилей на европейских номерах.

Также депутаты рассмотрят постановления об отмене результатов голосования за некоторые законы:

№2680 о согласовании градостроительной документации с главным архитектором города или района, что противоречит нормам действующего законодательства;

№0850, предусматривающего приобретение права собственности на земельный участок при приобретении расположенной на ней недвижимости.

Ранее первый заместитель главы фракции слуга народа Александр Корниенко заявил, что ответ на вопрос о голосовании за кандидатуру первого вице-премьер-министра - министра энергетики можно будет дать после заседания фракции партии "Слуга народа" в понедельник, 15 февраля, пишет Интерфакс-Украина.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины назначил бывшего исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины" Витренко и.о. министра энергетики 21 декабря 2020 года. Перед этим, 17 декабря, для назначения первым вице-премьером-министром энергетики Витренко в Верховной Раде не хватило 40 голосов ("за" проголосовали 186 депутатов). Он подал декларацию как кандидат на должность заместителя министра энергетики. 28 января Верховная Рада повторно не поддержала назначение Витренко на должность первого вице-премьера - министра энергетики.