Рынок газа для населения вернется в нормальный режим с апреля, - замглавы ОП Свириденко

Ограничение на цену газа для населения в 6,99 грн за кубометр будет действовать до конца марта этого года, сообщила на форуме Ukraine30 замглавы Офиса президента Юлия Свириденко.

"После этого мы возвратимся в состояние нормального функционирования рынка", - сказала она, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По ее словам, перед Минэнерго стоит задача разработать более системные решения, чтобы подобный ограничений не было в следующем году.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Большинство поставщиков установили цену на газ для населения на уровне 6,99 грн уже в январе, - замглавы ОП Свириденко

Свириденко отметила, что необходимо более системно посмотреть на работу госрегуляторов, усилить борьбу с создаваемых монополистами барьерами и создать единую базу потребителей услуг, чтобы нуждающиеся могли получать адресную помощь.