Новости

Рынок газа для населения вернется в нормальный режим с апреля, - замглавы ОП Свириденко

3 10818
Рынок газа для населения вернется в нормальный режим с апреля, - замглавы ОП Свириденко
Ограничение на цену газа для населения в 6,99 грн за кубометр будет действовать до конца марта этого года, сообщила на форуме Ukraine30 замглавы Офиса президента Юлия Свириденко.

"После этого мы возвратимся в состояние нормального функционирования рынка", - сказала она, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По ее словам, перед Минэнерго стоит задача разработать более системные решения, чтобы подобный ограничений не было в следующем году.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Большинство поставщиков установили цену на газ для населения на уровне 6,99 грн уже в январе, - замглавы ОП Свириденко

Свириденко отметила, что необходимо более системно посмотреть на работу госрегуляторов, усилить борьбу с создаваемых монополистами барьерами и создать единую базу потребителей услуг, чтобы нуждающиеся могли получать адресную помощь.

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • LVA smart
    Не может и не должно быть никакого "РЫНКА" на стратегические виды ресурсов !
    Иначе страна ВСЕГДА будет в заложниках у негодяев !!!
    Только гос.собственность и гос.управлением обязательным стратегическим гос.запасом !!!
    Рыночная реализация может быть ТОЛЬКО ИЗЛИШКОВ, ПОСЛЕ обеспечения населения и стратегически важных предприятий !!!!
  • Valery Greff
    Когда газ уже нафиг не нужОн будет в таком количестве Рынок газа для населения вернется в нормальный режим с апреля, - замглав ОП Свириденко - Цензор.НЕТ 8707
  • Микола Бабич f1f90c47
    С нашей олигархической монополией это называется рынком газа ?
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости