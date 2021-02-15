Рынок газа для населения вернется в нормальный режим с апреля, - замглавы ОП Свириденко
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Ограничение на цену газа для населения в 6,99 грн за кубометр будет действовать до конца марта этого года, сообщила на форуме Ukraine30 замглавы Офиса президента Юлия Свириденко.
"После этого мы возвратимся в состояние нормального функционирования рынка", - сказала она, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
По ее словам, перед Минэнерго стоит задача разработать более системные решения, чтобы подобный ограничений не было в следующем году.
Свириденко отметила, что необходимо более системно посмотреть на работу госрегуляторов, усилить борьбу с создаваемых монополистами барьерами и создать единую базу потребителей услуг, чтобы нуждающиеся могли получать адресную помощь.