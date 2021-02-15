Мужчину, обещавшего за $50 тыс. "закрыть" уголовное производство, будут судить на Львовщине, - ГБР

В суд направлен обвинительный акт в отношении 43-летнего гражданина Украины за совершение законченного покушения на завладение чужим имуществом путем обмана (мошенничество), совершенном в особо крупных размерах (ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 УК Украины).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Следствием установлено, что обвиняемый пытался завладеть средствами другого гражданского лица в сумме 50 тыс. долларов США. За деньги он должен был якобы повлиять на руководство Главного следственного управления Национальной полиции Украины с целью закрытия уголовного производства, где фигурировал пострадавший.

24 сентября 2020 осуществления досудебного расследования в указанном уголовном производстве было поручено ГБР в связи с осуществления неэффективного досудебного расследования органом, подследственность уголовного производства котором определена ст. 216 УПК Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

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