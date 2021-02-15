Суд продлил арест руководителя полетами и командира воинской части, подозреваемых по делу об авиакатастрофе под Чугуевом

Суд продлил содержание под стражей двух подозреваемых по делу о катастрофе АН-26 около Чугуева Харьковской области.

Об этом РБК-Украина сказал адвокат Александр Фролов, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что на прошедшей недели суд рассмотрел ходатайство следствия и прокуратуры о продлении срока содержания под стражей двух подозреваемых в халатности военнослужащих – экс-руководителя воинской части Чугуева Вячеслава Глазунова и руководителя полетов Александра Жука.

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"Продлены аресты и Глазунову и Жуку до 18 марта", - сообщил он.

Адвокат отметил, что на это решение суда будет подана апелляция.

Юрист также сказал, что суды проигнорировали обращение личного состава 9 авиационных полков Вооруженных сил Украины, которые призвали отпустить из-под стражи офицеров Глазунова и Жука.

Защитник указал, что его подзащитный, руководитель полетов Александр Жук, не нарушал нормы служебных инструкций, отправляя в полет самолет АН-26 с курсантами. В частности, руководитель полетов не имел полномочий проверять перегруз каждого борта или оформлять допуск к полету командиру экипажа.

Кроме того, следствие по делу АН-26 продлено до 17 марта. Это решение принял 5 февраля заместитель генпрокурора Максим Якубовский.

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В декабре Государственное бюро расследований предъявило подозрение Командующему Воздушных сил Сергею Дроздову и двум офицерам авиационной воинской части Глазунову и Жуку в халатности, повлекшей катастрофу АН-26.

Офицеры были арестованы без альтернативы залога до 13 февраля, а Дроздов - отпущен под иное обязательство.

Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября 2020 г. в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами.

На борту самолета находилось 27 человек, из них - 20 курсантов Харьковского университета Воздушных сил ВСУ имени Ивана Кожедуба и 7 членов экипажа. Двое потерпевших были госпитализированы, один из них умер в больнице.

Выжил Вячеслав Золочевский - курсант 133 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 2000 года рождения.