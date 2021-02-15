Зеленский внес в парламент пакет законов об инспекторах Высшего совета правосудия
Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной Рады, передает Цензор.НЕТ.
Законопроект №5067 предлагает изменения в Кодекс административного судопроизводства по поводу подсудности дел Верховному Суду в качестве суда первой инстанции.
Законопроект №5068 предусматривает изменения в некоторые законы о порядке избрания (назначения) на должности членов Высшего совета правосудия и деятельности дисциплинарных инспекторов ВСП.
Проект №5069 предусматривает изменения в статью 188-32 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Эти изменения предлагают установить ответственность за невыполнение законных требований такого инспектора.
Законопроекты №№5068-5069 Зеленский определил как неотложные.
Сейчас тексты документов отсутствуют на сайте парламента.
Последний этап прохождения всех документов - переданы на рассмотрение руководству.