С июля прошлого года РФ делает все, чтобы заблокировать любые переговорные процессы по Донбассу, - Резников

РФ продолжает блокировать Минские соглашения о прекращении войны на Донбассе, поскольку у них есть свое видение - в первую очередь политические требования, а потом уже вопросы безопасности, что не устраивает Украину.

Об этом сказал в рамках Публичной дискуссии "Минские соглашения: выполнить нельзя разорвать?" вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По его убеждению Минские соглашения остаются сегодня единственным основанием прекращения войны на Донбассе. Резников убежден, что Минские соглашения носят только политико-дипломатический характер и отнюдь это не международный договор, или международные законы. Но это не значит, что Украина должна отказаться, поскольку пока это единственный вариант.

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Он напомнил, что сейчас существуют две платформы - это Нормандский формат "как высшего уровня платформа и как ребенок рожденный Нормандским форматом ТКГ в уже условном виртуальном Минске".

"К сожалению с логикой (в Минске - ред.) там все сложно, но там с политикой все хорошо. У них есть четкая цель и пока с июля прошлого года РФ делает все, чтобы заблокировать любые переговорные процессы, придумывая разные причины. У них есть свое видение: они хотят блокировать переговоры", - сказал он.

Резников объяснил, что они постоянно настаивают на политическом урегулировании в первую очередь, и не говорят о безопасности, а мы постоянно им напоминаем, что первым пунктом для Украины являются вопросы безопасности, "без урегулирования вопросов безопасности не может быть и речи о политическом", - отметил Резников.