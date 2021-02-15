Новости • Агрессия России против Украины, Оккупированные территории - Крым и Донбасс

Оккупанты на Донбассе "хотят строить государства и трансформироваться в Россию", - Кравчук

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Оккупанты на Донбассе "хотят строить государства и трансформироваться в Россию", - Кравчук
Глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук считает, что ОРДЛО сегодня не с Украиной. По его словам, боевики хотят строить "государства".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом Кравчук заявил в ходе форума "Украина 30".

По словам Кравчука, террористы хотят трансформироваться в Россию.

"Отдельные районы Донецкой и Луганской области сегодня не с Украиной и цель главарей, тех людей, которые там, так называемых руководителей, довольно откровенная и открытая. Они хотят строить государства и трансформироваться в Россию", - отметил Кравчук.

Напомним, ранее президент Российской Федерации Владимир Путин заверил, что Россия "не бросит Донбасс".

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Топ комментарии

  • Vpm Vpm
    Та нехай будують що хочуть. Україна повинна признати території Донбасу зайняті московським військами окупованими. Всі хто взяв в руки зброю проти держави України і працює на окупантів колоборантами. А час покаже.
  • Виктор Сотник
    Хочу на даче сделать флюгер. Кравчук послужит моделью.
  • Valery Greff
    Снова выдумывают какое-то мнение тех, чьё мнение никогда никого не интересовало...
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