"Слуга народа" обсудит на фракции назначение Витренко и отставку Уруского, - нардеп Мокан

"Слуга народа" сегодня на заседании фракции собирается рассмотреть кадровые вопросы. Вероятно парламентарии обсудят сбор подписей за отставку вице-премьер-министра Олега Уруского.

Об этом РБК-Украина рассказал представитель Кабинета Министров в Верховной раде, нардеп от СН Василий Мокан, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, больше деталей членам фракции пока не сообщили.

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"Сегодня вечером на заседании фракции один из вопросов для рассмотрения - это кадровые вопросы. Вероятнее всего, что будет рассматриваться ситуация со сбором подписей за отставку вице-премьер-министра Олега Уруского. С такой инициативой выступают некоторые народные депутаты. Возможно, также будут дискуссии относительно очередной попытки назначения Юрия Витренко", - сказал он.