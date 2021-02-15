Для абитуриентов с временно оккупированных территорий будут организованы бесплатные подготовительные курсы, - Минобразования

Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет заявил, что в Украине работают над внедрением проекта с бесплатных подготовительных курсов для поступления в вузы для абитуриентов с временно оккупированных территорий Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобразования.

По словам министра, такие курсы позволят Министерству привлечь как можно больше детей, окончивших школу на оккупированных территориях после апреля 2014 года, к обучению в Украине.

Этот проект будет действовать в течение 2021-2022 годов в девяти учреждениях высшего образования, а именно:

Донецкий национальный технический университет;

Житомирский государственный университет имени Ивана Франко;

Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко;

Мариупольский государственный университет;

Национальный педагогический университет имени М.П. Драгоманова;

Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт";

Восточноукраинский национальный университет имени Владимира Даля;

Таврический национальный университет имени В.И. Вернадского;

Херсонский государственный университет.

Уточняется, что в вышеупомянутых вузах будут расположены образовательные центры "Донбасс-Украина" и "Крым-Украина", которые будут помогать абитуриентам с оккупированных территорий подавать необходимые документы для обучения на подготовительных курсах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шкарлет о возможных вариантах проведения ВНО: или в полноформатном режиме, или как ГИА в форме ВНО, или как ГИА в учебных заведениях

Как отметили в ведомстве, планируется, что вузы обеспечат слушателей курсов на период обучения местами в общежитиях.

Обучение продлится: с февраля по май 2021 года - 4 месяца (120 часов), а также с октября 2021 года до мая 2022 года - 8 месяцев (240-480 часов).

Читайте на "Цензор.НЕТ": В 2020 году в украинские вузы через образовательные центры поступили более 2 тыс. абитуриентов из Крыма и ОРДЛО, - Минобразования