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Для абитуриентов с временно оккупированных территорий будут организованы бесплатные подготовительные курсы, - Минобразования

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Для абитуриентов с временно оккупированных территорий будут организованы бесплатные подготовительные курсы, - Минобразования
Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет заявил, что в Украине работают над внедрением проекта с бесплатных подготовительных курсов для поступления в вузы для абитуриентов с временно оккупированных территорий Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобразования.

По словам министра, такие курсы позволят Министерству привлечь как можно больше детей, окончивших школу на оккупированных территориях после апреля 2014 года, к обучению в Украине.

Этот проект будет действовать в течение 2021-2022 годов в девяти учреждениях высшего образования, а именно:

  • Донецкий национальный технический университет;
  • Житомирский государственный университет имени Ивана Франко;
  • Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко;
  • Мариупольский государственный университет;
  • Национальный педагогический университет имени М.П. Драгоманова;
  • Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт";
  • Восточноукраинский национальный университет имени Владимира Даля;
  • Таврический национальный университет имени В.И. Вернадского;
  • Херсонский государственный университет.

Уточняется, что в вышеупомянутых вузах будут расположены образовательные центры "Донбасс-Украина" и "Крым-Украина", которые будут помогать абитуриентам с оккупированных территорий подавать необходимые документы для обучения на подготовительных курсах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шкарлет о возможных вариантах проведения ВНО: или в полноформатном режиме, или как ГИА в форме ВНО, или как ГИА в учебных заведениях

Как отметили в ведомстве, планируется, что вузы обеспечат слушателей курсов на период обучения местами в общежитиях.

Обучение продлится: с февраля по май 2021 года - 4 месяца (120 часов), а также с октября 2021 года до мая 2022 года - 8 месяцев (240-480 часов).

Читайте на "Цензор.НЕТ": В 2020 году в украинские вузы через образовательные центры поступили более 2 тыс. абитуриентов из Крыма и ОРДЛО, - Минобразования

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Топ комментарии

  • Valery Greff
    В юридической практике это называется дискриминация прав по территориальному признаку.
  • НБ
    В мене дитина україномовний патріот України. Я сплачую 4000 щомісяця за репетиторів та курси з підготовки до ЗНО. Чому я маю платити, а дітям ворогів, які навіть мову не знають!, все на халяву? ... Українці! Не голосуйте за жидів та кацапів!
  • Порохобандерівець
    Дєті Данбасса:
    Для абітурієнтів із тимчасово окупованих територій будуть організовані безкоштовні підготовчі курси, - Міносвіти - Цензор.НЕТ 707
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