Кабмин существенно упростил критерии для заемщиков по "Доступной ипотеке" под 7%. Воспользоваться программой сможет широкий круг граждан, - Минфин

Кабинет Министров Украины принял изменения в порядок удешевления стоимости ипотечных кредитов, которыми, в частности, существенно упрощаются критерии для заемщиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

Прежде всего, как подчеркивается, принятые изменения предусматривают исключение определения категорий лиц, которые могут быть заемщиками. Иными словами, теперь, чтобы стать участником программы "Доступная ипотека" под 7%, необязательно состоять на квартирном учете, быть молодой семьей, внутренне перемещенным лицом, научно-педагогическим работником, медиком или работником бюджетной сферы.

Кроме этого, отменено требование относительно непревышения обеспечения жильем на уровне 13,65 кв. метра на одного члена семьи.

"Решение правительства существенно упрощает критерии для потенциальных заемщиков новой ипотечной программы. Таким образом, "Доступная ипотека" под 7% становится еще доступнее, и воспользоваться государственной поддержкой в ​​сфере ипотечного кредитования сможет широкий круг граждан. Также постановление вносит ряд технических правок, предложенных банковским сообществом. Это является продолжением конструктивного диалога по быстрому и эффективному запуску доступной ипотеки", - прокомментировал решение заместитель министра финансов по вопросам европейской интеграции Юрий Драганчук.

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Как сообщалось, 27 января Кабинет Министров утвердил постановление об удешевлении стоимости ипотечных кредитов.

Постановление "Некоторые вопросы обеспечения функционирования Фонда развития предпринимательства с целью удешевления стоимости ипотечных кредитов", которую правительство утвердило сегодня, предусматривает, что Фонд осуществляет компенсацию процентной ставки до уровня 7% годовых по ипотечным кредитам, предоставляемым заемщикам на приобретение жилья, с целью удешевления их стоимости. Компенсацию процентов Фонд предоставляет заемщикам, которые получили ипотеку в национальной валюте в уполномоченном банке.