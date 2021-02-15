"ЕС" выдвинула Юлию Кузьменко кандидатом на довыборы в Раду

Партия "Европейская Солидарность" выдвинула известного волонтера, детского кардиохирурга, кандидата медицинских наук Юлию Кузьменко кандидатом на довыборах в Верховную Раду в округе №50 в Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности".

Такое решение принял съезд партии в ответ на многочисленные обращения ветеранских и волонтерских организаций.

По словам нардепа Яны Зинкевич, в "Европейскую Солидарность" поступило очень много обращений из многих регионов, и от различных организаций патриотического украинского направления.

"Во всех этих обращениях к партии звучит одна мысль, просьба, требование, призыв - поддержать на довыборах в Верховную Раду по 50-му избирательному округу известного в Украине волонтера, детского медика Юлию Кузьменко, которую сейчас бездоказательно и несправедливо преследует власть", - рассказала Зинкевич. Она отметила, что уже более года продолжается расследование по делу Шеремета, в котором следователи просто спасают честь президентского мундира.

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Зинкевич также напомнила, что "Европейская Солидарность" призывает парламент принять постановление о прекращении политических репрессий в Украине : "В лице Юлии Кузьменко мы поддерживаем всех несправедливо преследуемых в Украине патриотов, волонтеров, ветеранов и майдановцев".

В своем онлайн обращении Юлия Кузьменко, которая находится под домашним арестом, напомнила, что в 2014 году тысячи волонтеров и добровольцев поднялись на защиту страны. Тогда они воспринимали как нехорошую шутку возможность преследования за это. А теперь - говорит Кузьменко - это реальность.

"И вот за окном 2021. Преследования и репрессии против политиков, против общественных деятелей, активистов, волонтеров и военных вступили в силу и обороты, которые были, пожалуй, последний раз в советское время. Они даже получили статус системных", - говорит Кузьменко.

Кузьменко также отметила, что Донбасс - это ее родина, Донбасс должен быть и чувствовать себя частью Украины, а также поблагодарила все общественные организации за поддержку, а "ЕС" - за решение поддержать ее кандидатуру.

Довыборы в 50-м округе в Донецкой области состоятся 28 марта 2021.

Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

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