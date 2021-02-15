17 февраля состоится заседание ТКГ. Будет поднят вопрос о многочисленных нарушениях террористами режима тишины, - украинская делегация

16 и 17 февраля запланировано проведение заседаний Трехсторонней контактной группы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на информацию, обнародованную украинской делегацией в ТКГ.

Подчеркивается, что 16 февраля состоятся видеоконференции ряда рабочих групп, а 17 февраля - видеоконференция общего заседания Трехсторонней контактной группы.

Обнародована также повестка дня предстоящей конференции:

- имплементация Минских соглашений и итогов Парижского саммита;

- обеспечение безопасности в зоне конфликта, соблюдение режима прекращения огня;

- продолжение разработки плана совместных шагов;

- возобновление работы КПВВ и открытие новых в н.п. Золотое и Счастье;

- обмен удерживаемыми лицами; полный и безусловный доступ международных организаций;

- восстановление социально-экономических связей через линию разграничения.

"Отдельно будет поднят вопрос о многочисленных нарушениях режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ", - подчеркивает украинская делегация.

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