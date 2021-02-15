17 февраля состоится заседание ТКГ. Будет поднят вопрос о многочисленных нарушениях террористами режима тишины, - украинская делегация
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на информацию, обнародованную украинской делегацией в ТКГ.
Подчеркивается, что 16 февраля состоятся видеоконференции ряда рабочих групп, а 17 февраля - видеоконференция общего заседания Трехсторонней контактной группы.
Обнародована также повестка дня предстоящей конференции:
- имплементация Минских соглашений и итогов Парижского саммита;
- обеспечение безопасности в зоне конфликта, соблюдение режима прекращения огня;
- продолжение разработки плана совместных шагов;
- возобновление работы КПВВ и открытие новых в н.п. Золотое и Счастье;
- обмен удерживаемыми лицами; полный и безусловный доступ международных организаций;
- восстановление социально-экономических связей через линию разграничения.
"Отдельно будет поднят вопрос о многочисленных нарушениях режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ", - подчеркивает украинская делегация.