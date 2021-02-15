"Британский" штамм коронавируса уже в Польше: обнаружены 8 случаев

В Польше обнаружено восемь случаев "британского" штамма коронавируса. Его носители не выезжали за пределы страны и не контактировали с приехавшими из-за границы.

Об этом на пресс-конференции в Варшаве заявил главный санитарный врач Польши Кшиштоф Сачко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"На данный момент мы подтвердили восемь случаев этой мутации. Они касаются людей, которые никуда не выезжали за границу и не имели контактов с лицами, приехавшими из-за границы", - заявил Сачко.

По его словам, это свидетельствует о том, что "британский" штамм коронавируса активно присутствует в польском обществе.

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С начала пандемии коронавируса в Польше заразились более 1,5 млн человек, более 40,8 тыс. умерли. За минувшие сутки зафиксировано более 2,5 тыс. случаев инфицирования, умерли 25 человек.

С 12 февраля в Польше возобновлена ​​работа отелей и хостелов, театров, кинотеатров, филармоний, спортивных объектов на открытом воздухе, а также бассейнов.

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