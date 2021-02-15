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Стратегия энергетической безопасности Украины будет разработана до 14 марта. Один из главных факторов - устранение энергозависимости от страны-агрессора, - Данилов

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Стратегия энергетической безопасности Украины будет разработана до 14 марта. Один из главных факторов - устранение энергозависимости от страны-агрессора, - Данилов
Совет национальной безопасности и обороны Украины до 14 марта завершит разработку стратегии энергетической безопасности "Безопасность человека - безопасность страны".

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"На сегодняшний день наше ведомство отрабатывает эту стратегию, и в ближайшее время, до 14 марта, она должна быть закончена", - сказал Данилов во время выступления на Всеукраинском форуме "Украина 30", добавив, что после этого документ будет публично представлен украинскому обществу.

Секретарь СНБО напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский утвердил стратегию нацбезопасности 14 сентября прошлого года указом №392.

По его словам, при разработке стратегии особое внимание уделяется объединению с европейской энергетической системой. "Одним из главных факторов, на которых мы настаиваем, является объединение с европейской энергетической системой", - сказал Данилов, добавив, что это будет способствовать окончательному устранению зависимости от страны-агрессора.

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Топ комментарии

  • vigo
    М-да, это надо уметь, чтоб, разрабатывая стратегию независимости от страны-агрессора, импортировать у нее электроэнергию!
  • 18c49ed2
    Так не было такой зависимости до 2019 года. Что же случилось в стране в 2019 году?
  • olele



    Олег Леусенко

    @leusenko1


    Совок вернулся!
    Поздравляю россиян с карточной системой! https://oleg-leusenko.livejournal.com/13541969.html
    На РФ уже начали вводить продуктовые карточки.
    Не за горами карточки на сигареты, обувь, трусы и мн. др.
    Практически 22-летнее правление Путина увенчалось успехом - обнулением благополучия россиян.
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