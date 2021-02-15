Украине нужно идти по "азербайджанскому пути" развития армии, но много генералов этому препятствуют, - Арестович

Военное руководство до сих пор не может определиться, Украина идем по "армянскому" или "азербайджанскому" пути в реформе вооруженных сил.

Советник украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович в эфире телеканала "Украина 24" назвал две основных проблемы украинской армии, информирует Цензор.НЕТ.

"У Вооруженных сил много проблем, они связаны с двумя вещами. Мы до сих пор не обеспечили правильный контроль Министерства обороны над Вооруженными силами, что называется - гражданский и демократический контроль. Второе, что военное руководство не может до сих пор определиться, условно говоря, мы идем по армянскому пути или азербайджанскому по строительству вооруженных сил.

"Армянский путь" - это продолжение строительства армии 1990-х годов, сильные сухопутные войска, с массой призывников, много артиллерии, танков. "Азербайджанский путь" - это ставка на высокопрофессиональных военных, высокотехнологические вооруженные силы, современную войну", - пояснил он.

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По словам Арестовича, сейчас Украина стоит перед выбором.

"Мы на распутье. Нам надо идти по азербайджанскому пути, но мы по нему пока не идем. Причина в том, что много генералов имеют старый менталитет, им трудно осознать это, они действуют как сообщество, защищают клановые интересы, логику привычной им схемы управления. Они хотят не управлять, а править, сидеть в кабинетах и командовать", - сказал он.