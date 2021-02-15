Оккупация Крыма создает угрозу для энергетической безопасности Украины и всей Европы, - Кориневич
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявил постоянный представитель президента Украины Владимира Зеленского в Автономной Республике Крым Антон Кориневич.
"Временная оккупация Крыма имеет негативное влияние на вопросы энергетической безопасности как Украины, так и Европы, мира в целом. Российская Федерация, совершив временную оккупацию Автономной Республики Крым и города Севастополь, национализировала ключевое украинское предприятие, нашу собственность "Черноморнефтегаз", которая имела собственный флот, собственные производственные базы, хранилища газа, установки, в частности новейшие, которые были произведены только в 2010 году", - отметил постпред.
По его словам, Украина временно не может использовать свой актив, который мог бы стать альтернативой российскому газу.
"В частности, перед оккупацией в 2013 году уже были заключены соглашения о разделе продукции по разработке со Скифского месторождения на шельфе Черного моря, это недалеко от Крымского полуострова, от Севастополя. В таких разработках были заинтересованы иностранные инвесторы, они готовы были вкладывать инвестиции в это дело. И газ с черноморского и азовского шельфа должен рассматриваться как возможная альтернатива российскому. В целом газ на азовском и черноморском шельфе составляет около половины всех залежей традиционного природного газа на территории Украины", - подчеркнул Кориневич.
Он отметил, что Украина отвечает "юридической правовой войной" на российскую войну: "Украина на уровне государства и государственных компаний подала несколько исков в арбитражи, Постоянную палату третейского суда, которые имеют цель привлечь РФ к ответственности за то, что Украина временно не может пользоваться своим имуществом и не может иметь хозяйственной деятельности на териории временно оккупированного Крыма и континентального шельфа возле него".