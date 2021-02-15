Канада обещает как можно скорее передать Украине обнародованную СМИ аудиозапись относительно сбитого самолета МАУ, - Енин

Канада обещает как можно скорее передать Украине аудиозапись относительно сбитого украинского пассажирского самолета МАУ рейса PS 752 в Иране, опубликованную канадским телерадиовещателем CBC News.

Об этом сообщил в комментарии Радіо Свобода заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин, передает Цензор.НЕТ.

"При любых условиях, канадская сторона заверила нас, что постарается как можно быстрее передать этот материал для исследования украинскими следователями и прокурорами, поскольку уголовное производство относительно сбитого самолета в Иране осуществляется только в Украине, кроме иранского уголовного расследования", - сказал Енин.

По его словам, власти Канады считает, что в материалах журналистского расследования есть ошибка.

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"Мы, безусловно, задали этот вопрос сразу после появления материалов журналистского расследования канадским коллегам. Мы получили заверения, что в материалах канадского журналистского расследования содержится ошибка. По словам представителей канадских властей, с которыми мы общались, они впервые услышали об этих пленках буквально пару дней назад, а не в ноябре, как утверждается в расследовании", - рассказал Енин.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, выполняющий рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, потерпел крушение 8 января 2020 года после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был по ошибке сбит иранскими военными.

СМИ сообщали, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.

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Расшифровка черных ящиков самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", сбитого в Иране в январе, подтвердила, что лайнер упал в результате попадания в него ракеты, а также, что на тот момент он был исправен.

В феврале 2020 года канадские СМИ сообщили, что секретная запись из Ирана указывает, что попадание ракеты в самолет МАУ могло быть преднамеренным.