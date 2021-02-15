Увольнение директора НАБУ Сытника: в Минюсте рассказали, почему одобрили законопроект

Министр юстиции Денис Малюська объяснил, почему правительство одобрило законопроект, предусматривающий увольнение действующего директора НАБУ Артема Сытника.

Об этом Малюська написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Министр напомнил, что ранее Конституционный Суд двумя своими решениями признал неконституционным указ о назначении Сытника директором НАБУ и положения закона о НАБУ в части участия президента в подборе и назначении директора Бюро.

"Перед правительством стояла задача пробел в законе закрыть и урегулировать вопрос статуса НАБУ и его директора. Первым подходом к барьеру стал законопроект №4437 - в нем правительство (во избежание каких-либо сомнений в легитимности директора НАБУ) предложил на уровне закона предоставить Артему Сытнику полномочия директора НАБУ до избрания нового директора по новой процедуре. К сожалению, №4437 не получил поддержки в парламенте", - отметил Малюська.

По его словам, "проблема "дыры" в законодательстве и статусе НАБУ остались и ее закрытие - одно из условий сотрудничества с МВФ".

"Поэтому правительство сделало второй подход - новый законопроект, который предоставляет НАБУ статус органа исполнительной власти и новую процедуру избрания директора НАБУ. Также отдельной нормой законопроекта указано, что в течение прохождения отбора нового директора НАБУ полномочия директора будет исполнять первый заместитель директора НАБУ. Посмотрим какой будет реакция парламента на этот законопроект", - пишет Малюська.

В то же время он отметил, что лично "прекрасно относится к Артему Сытнику".

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