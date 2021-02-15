Зеленский поручил создать рабочую группу между Украиной и ОАЭ для сотрудничества в вопросе вакцинации от COVID-19, - ОП

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках официального визита в Объединенные Арабские Эмираты провел встречу с руководством Управления здравоохранения Дубая (Dubai Health Authority), значительная часть которой была посвящена вопросу борьбы с COVID-19.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Главе государства рассказали о мерах, принимаемых в ОАЭ для противодействия пандемии коронавируса. В частности, о значительном увеличении возможностей для тестирования, меры безопасности в больницах и школах, стратегию вакцинации и доступность прививок для населения, которое будет получать их бесплатно.

Президент рассказал о мерах, предпринимаемых Украиной для противодействия пандемии, и отметил, что наша страна производит много дезинфекторов.

Также читайте: Кабмин одобрил законопроект, увольняющий действующего директора НАБУ Сытника, - Шабунин

Зеленский отметил, что в Украине - один из самых низких процентов смертности в Европе, но нельзя полностью побороть пандемию без вакцины.

"Мы должны получить в этом месяце первые вакцины и начать вакцинацию. Мы заключили первые контракты. И мы хотели бы ускорить сроки вакцинации", - сказал он.

Президент поинтересовался опытом ОАЭ в хранении, транспортировке и использовании вакцины против COVID-19, а также вопросами производства Эмиратами собственной вакцины и возможной заинтересованностью эмиратской стороны в сотрудничестве с украинскими компаниями.

Они также приветствовали инициативу Главы Украинского государства о возможности совместного производства вакцины Украины и ОАЭ и выразили готовность работать в этом направлении.

Зеленский дал задание Министерству иностранных дел Украины совместно с Министерством здравоохранения создать совместную рабочую группу для сотрудничества и обмена опытом с эмиратской стороной в вопросах, связанных с вакцинацией против COVID-19.

Также читайте: Энергохолдинг Ахметова подписал меморандум с инвестиционным фондом из ОАЭ для развития возобновляемой энергетики